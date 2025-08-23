Beşiktaş Sancho'yu mu bekliyor? Flaş gelişmeyi duyurdular!

Sol kanat transferinde henüz istediği ilerlemeyi kaydedemeyen Beşiktaş’ta gündem yeniden Jadon Sancho. Siyah-beyazlılar, Manchester United’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncu için pusuda bekliyor.

Transfer döneminde adı sık sık Türk kulüpleriyle anılan İngiliz futbolcu için Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da açıkça konuşmuştu. Adalı, “Sancho transferi için elimizden geleni yapacağız” diyerek görüşmeleri doğrulamıştı.

SKY SPORTS: İKİ TAKIM GÜNDEMDE

Sky Sports’un haberine göre, Manchester United’dan ayrılması beklenen Sancho için Borussia Dortmund ve Beşiktaş olmak üzere iki kulüp ön plana çıkıyor.

ÖNCELİK PREMIER LİG

Daha önce Roma ve Juventus'un da ciddi şekilde ilgilendiği yıldız oyuncunun yıllık maaş talebinin en az 11 milyon euro olması ve Manchester United'ın da bonservis beklentisi, İtalyan devlerininin geri adım atmasına yol açmıştı.

Her ne kadar Sancho’nun önceliği Premier Lig’de kalmak olsa da Beşiktaş yönetimi fırsat kolluyor.

