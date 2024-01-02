Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, iç transferde bir hamle gerçekleştirdi.

Takımın genç golcüsü Semih Kılıçsoy ile anlaşma sağladı ve sözleşmesi uzatıldı.

Siyah-beyazlılar, Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

İmza törenine Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da katıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Kulübümüz, gelişimini Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde tamamlayan, 2021 yılından bu yana giydiği formamızı başarıyla terleten, gelecekte de Beşiktaş’ımızın kazanacağı başarılarda pay sahibi olacağına inandığımız Semih Kılıçsoy’un sözleşmesini 2027-28 sezonu sonuna kadar uzattı"

''ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ''

Törende açıklamalar yapan Samet Aybaba da, “Genç futbolcumuzla sözleşmemizi 2028 yılında kadar uzattık. Onlar bizim bugünümüz, yarınımız, geleceğimiz. Gençlerimize çok değer veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Semih’ten beklentimiz çok yüksek. Örnek bir futbolcu olsun, çok çalışsın ve disiplinli olsun. Beşiktaşımıza katkı sağlasın. Altyapıyla ilgili düşüncelerimizin ne kadar haklı olduğunu herkese göstersin" sözlerini sarf etti.

Semih Kılıçsoy ise “Başkanımız Hasan Arat’a ve Samet Aybaba’ya çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve gururluyum” dedi.