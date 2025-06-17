Beşiktaş Sırp pazarında! Ganalı için atak

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Beşiktaş Sırp pazarında! Ganalı için atak

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kanat pozisyonu için aradığı ismi Partizan'da buldu. Siyah-beyazlılar, Sırp ekibinde forma giyen 21 yaşındaki Ganalı için devrede.

Beşiktaş'ta şubat ayında kadroya dahil edilen Keny Arroyo (18) ve Elan Ricardo (20) ile başlayan ‘genç ve gelecek vadeden futbolcu transferi’ politikası bu yaz döneminde de sürecek.

Siyah beyazlılar, Sırbistan’ın Partizan takımında forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu İbrahim Zubairu’nun transferi için harekete geçti.Geride kalan sezonda 34 resmi maça çıkıp 11 gol, 4 asist üreten Zubairu’nun güncel piyasa değeri 2,5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Gana U23 Milli Takımı’nda da forma giyen Zubairu, her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapabiliyor.

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Beşiktaş yönetimi, genç futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istediğini Partizan’a bildirdi. Teklifi değerlendirmek için süre isteyen Sırp kulübü olumlu yanıt verdiği takdirde pazarlıklar başlayacak.

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