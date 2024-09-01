Beşiktaş Sivasspor ilk 11'ler belli oldu. Giovanni van Bronckhorst kararını verdi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Beşiktaş Sivasspor ilk 11'ler belli oldu. Giovanni van Bronckhorst kararını verdi

Beşiktaş, Süper Lig'de bu gece Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. İlk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında bu gece Sivasspor'la karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu.

Ligde 3. haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Açılış karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı karşısında çıktığı ilk maçta da Antalyaspor'u 4-2 yendi.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Felix Uduokhai, Sivasspor maçında görev alması halinde ilk kez Beşiktaş forması giyecek.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Beşiktaş'ın sahaya şu kadrosuyla çıkması bekleniyor:

Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Rashica, Musrati, Gedson, Rafa, Semih, Immobile.

Sivasspor'da ise Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Teknik direktör Bülent Uygun'un muhtemel 11'i şu şekilde:

Nikolic, Murat, Camara, Radakovic, Sonko, Charisis, Pritchard, Bieganski, Emrah, Azizbek, Manaj.

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