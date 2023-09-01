Beşiktaş Stadı'nda İzmir Marşı'nı çaldı. Kazak sanatçıdan takdir toplayan hareket

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un hayranı olan Kazak sanatçı Aididau, İstanbul'a geldi.
Dombra sanatçısı Aididau, Beşiktaş Park'ta İzmir marşını çaldı. Kazak sanatçı, bu hareketiyle takdir kazandı.
Aididau'nun İzmir Marşı'nı çaldığı video sosyal medyada binlerce kez görüntülenme ve beğeni aldı.
SABAH STADIN ÖNÜNDEYDİ
Kazak sanatçı Dinamo Kiev maçı öncesi öğlen saatlerinde Beşiktaş Stadı'nın önünde Beşiktaş Marşı çaldı.
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i mağlup ettiği maç sonrası ise Kazak sanatçı Aididau'nun seslendirdiği Beşiktaş marşı çalındı.