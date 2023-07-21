Beşiktaş Strasbourg karşısında. Maçın kanalı belli oldu

Beşiktaş, Almanya kampındaki 3. hazırlık maçını bugün Strasbougr'la yapacak. Maçın ekrana geleceği kanal belli oldu.

Beşiktaş Strasbourg karşısında. Maçın kanalı belli oldu

Editör: Barış Atakan

Beşiktaş, Almanya kampındaki 3. hazırlık maçına bugün çıkacak.

Siyah beyazlı takım Fransa'nın Strasbourg takımı ile MGG Arena'da karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, ilk hazırlık maçını Alman takımı Ausburg'la yapmıştı. Ancak bu maç 1-1 devam ederken sahaya atılan yanıcı maddeler nedeniyle 79. dakikada tatil edilmişti.

Beşiktaş ikinci hazırlık maçında ise Macaristan temsilcisi Mezokövesd Zsory'yi 4-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş'ın bugünkü Strasbourg maçı ise saat 17.00'de başlayacak.

Beşiktaş - Strasbourg maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Son Haberler
18. etabın kralı Kasper Asgreen Spor
18. etabın kralı Kasper Asgreen
Galatasaray ve Fenerbahçe pişti oldu Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe pişti oldu
Ek motorlu taşıtlar vergisini kimin ödemeyeceği belli oldu Ekonomi
Ek motorlu taşıtlar vergisini kimin ödemeyeceği belli oldu
Kamyonet ile taksi çarpıştı Güncel
Kamyonet ile taksi çarpıştı
Trabzonspor'un 10 numarası İstanbul'a geldi Spor
Trabzonspor'un 10 numarası İstanbul'a geldi
Şefler kararsız kaldı karar 2 yarışmacıyı şok etti. Masterchef'te hiç olmayan şey oldu Güncel
Şefler kararsız kaldı karar 2 yarışmacıyı şok etti. Masterchef'te hiç olmayan şey oldu
İslam Memiş altın sahiplerine kurulan büyük tuzağı açıkladı Ekonomi
İslam Memiş altın sahiplerine kurulan büyük tuzağı açıkladı