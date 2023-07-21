Beşiktaş Strasbourg karşısında. Maçın kanalı belli oldu

Editör: Barış Atakan
Beşiktaş, Almanya kampındaki 3. hazırlık maçına bugün çıkacak.
Siyah beyazlı takım Fransa'nın Strasbourg takımı ile MGG Arena'da karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, ilk hazırlık maçını Alman takımı Ausburg'la yapmıştı. Ancak bu maç 1-1 devam ederken sahaya atılan yanıcı maddeler nedeniyle 79. dakikada tatil edilmişti.
Beşiktaş ikinci hazırlık maçında ise Macaristan temsilcisi Mezokövesd Zsory'yi 4-0 mağlup etmişti.
Beşiktaş'ın bugünkü Strasbourg maçı ise saat 17.00'de başlayacak.
Beşiktaş - Strasbourg maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.