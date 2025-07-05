Beşiktaş Tammy Abraham'ın partnerini Belçika'da buldu!

Yeni sezonda güçlü bir hücum hattına sahip olmak isteyen Beşiktaş'ta Kasper Dolberg ismi gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham hamlesiyle ses getirirken şimdi de Danimarkalı yıldız Dolberg'i listesine dahil etti. 27 yaşındaki futbolcunun hem kanat forvet olarak oynayabilmesi hem de santrforda yer alabilmesi önemli bir detay olarak dikkat çekiyor. Belçika'da Anderlecht forması giyen Kasper Dolberg'in kulübüyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

24 KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI

Geçtiğimiz sezon Anderlecht formasıyla 45 resmi maçta 24 gol atarak dikkat çeken Danimarkalı yıldız, Almanya'dan da bazı kulüplerin listesinde bulunuyor. Abraham'ın yanında güçlü bir forveti daha kadrosunda bulundurmak isteyen Beşiktaş'ın Dolberg için kiralama teklifini sunacağı dile getirildi. 27 yaşındaki forvet için Abraham'daki gibi satın alma opsiyonlu kiralama formülünün masaya yatırılması bekleniyor. Kara Kartal'ın detaylı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

DANİMARKA'NIN FORVETİ

Beşiktaş'ın hedefindeki Kasper Dolberg, Danimarka Milli Takımı'nda düzenli olarak forma giyiyor. Danimarka Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası ve EURO 2024'te şans bulan 27 yaşındaki Dolberg, bugüne kadar ülkesinin formasıyla 55 karşılaşmada 12 gol attı, 2 asist yaptı.