Beşiktaş taraftarı Bodo/Glimt maçı öncesi bakın ne istedi

Video: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nin 4. hafta maçında evinde Bodo/Glimt ile karşılaşacak.
Beşiktaş taraftarı, Bodo/Glimt maçı ile ilgili tahminlerde bulundu.
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Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile karşılaşacak temsilcimiz Beşiktaş'ta, taraftarlar maç hakkında yorum yaptı.
Video: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nin 4. hafta maçında evinde Bodo/Glimt ile karşılaşacak.
Beşiktaş taraftarı, Bodo/Glimt maçı ile ilgili tahminlerde bulundu.