Beşiktaş taraftarı oteli bastı Burak Yılmaz sakinleştirdi

3-1'lik Bodo/Glimt yenilgisi Beşiktaş taraftarını isyan ettirdi. Takımın Norveç'te kaldığı otelin önüne gidip tepki gösteren taraftarlar Burak Yılmaz'la görüştü.

Hamza Özalkuş KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş taraftarı oteli bastı Burak Yılmaz sakinleştirdi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup oldu. 1 puanda kalan Siyah-Beyazlı ekipte taraftar isyan bayrağını çekti. Norveç deplasmanına giden Siyah-Beyazlı taraftarlar, yenilginin ardından soluğu takımın kaldığı otelin önünde aldı.

BURAK YILMAZ: HAKLISINIZ
Futbolculara tepki gösteren taraftarları, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz sakinleştirdi.
Burak Yılmaz, taraftarlarla yaptığı konuşmada "Siz bir şey demeden söyleyeyim, haklısınız. Tamam mı? Haklsınız. Ayağınıza sağlık, Allah razı olsun. Çocuklar 6 saat yol gidecek, onlar gitsin. Ne deseniz haklısınız. Rica ediyorum sakin olun. İnşallah düzeleceğiz." ifadelerini kullandı.
Bu konuşmanın ardından Burak Yılmaz'ı kırmayan Beşiktaş taraftarları, otel önünden ayrıldı.

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