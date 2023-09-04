Beşiktaş Tayfur Bingöl'ü transfer etti

Beşiktaş geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan kiraladığı Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transfer edildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Evine Hoş Geldin Tayfur Bingöl Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl’ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl’e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.