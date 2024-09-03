Beşiktaş transferi açıkladı. Yıldız golcü yola çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş transferi açıkladı. Yıldız golcü yola çıktı

Beşiktaş Joao Mario'nun imzayı atmak üzere bugün saat 17.50'de İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Yaz transfer döneminin en hareketli takımı olan Beşiktaş bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

JOAO MARIO İMZAYI ATIYOR

Siyah-beyazlılar son olarak Benfica forması giyen Joao Mario transferini açıkladı. Beşiktaş’tan yapılan açıklamada Portekizli futbolcunun bugün saat 17.50’de İstanbul Havalimanı’nda olacağını açıkladı.

Beşiktaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Profesyonel futbolcu João Mário, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Mário’yu taşıyan uçak, bugün saat 17.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır. Bilgilerinize"

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Benfica ile 51 maçta forma giyen 31 yaşındaki orta saha 9 gol 4 asist kaydetti.

0r4od-tlcuojchdd0utsna.webp

Son Haberler
Türkiye’nin otomotiv devinden flaş karar. Vardiya sayısı 1'e indirildi
Türkiye’nin otomotiv devinden flaş karar. Vardiya sayısı 1'e indirildi
Virajı alamayan otomobil yan yattı
Virajı alamayan otomobil yan yattı
Ankaragücü'nden şampiyonluk açıklaması
Ankaragücü'nden şampiyonluk açıklaması
6 katlıyı kepçe darbesi yıktı
6 katlıyı kepçe darbesi yıktı
Ertuğrul Sağlam: Türk futbolu adına çok üzgünüm
Ertuğrul Sağlam: Türk futbolu adına çok üzgünüm