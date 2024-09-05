Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, nihai kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Siyah-beyazlı ekipte Alex Oxlade Chamberlain, Daniel Amartey ve Vincent Aboubakar kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleci: Mert Günok, Göktuğ Baytekin, Ersin Destanoğlu

Savunma: Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Onur Bulut, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku ve Felix Uduokhai

Orta Saha: Salih Uçan, Bakhtiyor Zainutdinov, Joao Mario, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi, Jean Onana, Almoatasem Al-Musrati, Can Keleş, Cher Ndour, Gedson Fernandes ve Serkan Emrecan Terzi

Hücum: Ciro Immobile, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy

B Listesi: Arda Berk Özüarap, Emir Yaşar, Fahri Kerem Ay ve Yakup Arda Kılıç

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak yeni formatında: Twente, E.Frankfurt, Malmö, Ajax, Bodo/Glimt, Maccabi Tel Aviv, Lyon ve Athletic Bilbao ile mücadele edecek.