Beşiktaş Vakıfbank'a kılpayı mağlup oldu

Beşiktaş Aydos ile Vakıfbank, Sultanlar Ligi'nde karşı karşıya geldi.

KAYNAK: AA
Beşiktaş Vakıfbank'a kılpayı mağlup oldu

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş Ayos'u 3-2 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş

Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, Salas, Bengisu Aygün, Brakocevic, Demidova, Bahar Toksoy Guidetti (Gizem Güreşen, Fulden Ural, Efimova, Sude Naz Uzun, Duru Aksu, Ecem Aknam)

VakıfBank: Ogbogu, Van Aalen, Gabi, Zehra Güneş, Caratasu, İdil Naz Başcan (Ayça Aykaç, Thompson, Cansu Özbay, Frantti, Bahar Akbay)

Setler: 17-25, 20-25, 25-20, 26-24, 9-15

Süre: 119 dakika (22, 25, 26, 31, 15)

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