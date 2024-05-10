Pendik'te kadın çocuğunun yanında tekme tokat saldırıya uğradı

Kaynak: DHA
Pendik'te kadın çocuğunun yanında tekme tokat saldırıya uğradı
İstanbul Pendik'te bir kadın, çocuğunun yanında komşusu tarafından saldırıya uğradı.O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Velibaba Mahallesi'nde yer alan bir sitede yaşayan kadın ile komşusu olan bir erkek arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kadının adamı ittirmesi ile kavgaya dönüşen olayda erkek, çocuğunun yanında kadına tekme ve yumruklarla saldırdı.

Aldığı darbelerle yere düşen kadının saçından tutan komşu, bir süre yerde sürükledi.

Darbedilen kadın, diğer komşuların araya girmesiyle kurtarıldı.

KORKUDAN ELLERİYLE YÜZÜNÜ KAPATTI

Öte yandan o anlar sitede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kadının yanında bulunan çocuğun, korkudan elleriyle yüzünü kapadığı görüldü.

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