Beşiktaş ve Başakşehir arasında sürpriz takas

Beşiktaş deneyimli sol beki Umut Meraş'ı isteyen Başakşehir'e oyuncunun Deniz Türüç ile takas edilmesi teklifini sundu.

Beşiktaş ve Başakşehir arasında sürpriz takas

Sol bek transferi için rotasını Umut Meraş’a çeviren Başakşehir’e Beşiktaş’tan sürpriz bir teklif geldi.

UMUT MERAŞ'A TALİP OLDULAR
Sabah'ın haberine göre Başakşehir, Beşiktaş'tan Umut Meraş'ı istedi. Turuncu-Lacivertlilerin milli sol bek için Siyah-Beyazlılara 500 bin Euro önerdiği öne sürüldü.

DENİZ TÜRÜÇ İLE TAKAS TEKLİF ETTİLER
Bunun üzerine Beşiktaş'ın Başakşehir'e cevabı Umut Meraş ve Deniz Türüç takası oldu. Takas teklifine soğuk bakmayan Başakşehir'in, siyah-beyazlılardan Umut Meraş'ın yanı sıra 1 milyon Euro bonservis istediği iddia edildi.

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