Beşiktaş ve Çaykur Rizespor anlaştı. Yıldız futbolcu gidiyor

Yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş ve Çaykur Rizespor, Amir Hadziahmetovic'in kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı.

Beşiktaş yönetiminin Hadziahmetovic ile görüşme gerçekleştirdiği ve gelen teklifleri değerlendirmesi istediği aktarıldı.

Hadziahmetovic ise daha fazla süre alabilmek için Beşiktaş'tan kiralık olarak ayrılmayı kabul etti.

Bir kaç gün içinde transferin gerçekleşeceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş ile 1'er kez Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanmayı başardı.