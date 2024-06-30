Beşiktaş ve Galatasaray ile görüştü

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, genç yıldız Oğuz Aydın'ın transfer süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile transfer görüşmeleri yapıldığını ifade etti.

Başkan, iki büyük İstanbul kulübünün yanı sıra, Ajax gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarının da milli futbolcu için teklifte bulunduğunu dile getirdi.

A Spor'a özel demeç veren Hasan Çavuşoğlu, "Oğuz Aydın'ın transferi için Beşiktaş teklifini sundu. Dursun Özbek ile de görüştük." şeklinde konuştu.

''HERHANGİ KULÜBÜN ÖNCELİĞİ YOK''

Çavuşoğlu, Oğuz Aydın'a olan ilginin sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını, Ajax başta olmak üzere birkaç yabancı kulübün de oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini belirtti. "Aralarında Ajax'ın da bulunduğu yurt dışından birkaç kulüp de oyuncumuzla ilgileniyor. Herhangi bir kulübün önceliği yok. Kimseye söz vermedik. Hangi takım daha fazla ücret öderse Oğuz'u transfer eder." ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu, geçen sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol atıp, 8 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.