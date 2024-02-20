Beşiktaş ve Galatasaray'da alarm! Tam 12 futbolcu tehlikede

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken gözler şimdiden 28. haftada oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisine çevrildi.
3 Mart Pazar günü Tüpraş Stadı'nın ev sahipliği yapacağı dev mücadele öncesi iki takımda sarı kart ceza sınırında tam 12 futbolcu bulunuyor.
Derbi öncesi Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor deplasmanına çıkacak.
Galatasaray ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
Beşiktaş'ta; Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy ve Necip Uysal, İstanbulspor önünde oynayıp sarı kart görürse, Galatasaray derbisinde cezalı olacak.
Galatasaray'da ise Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira süre alıp sarı kartla cezalandırılırsa, Beşiktaş derbisinde görev yapamayacak.