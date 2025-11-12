Ara transfer döneminde kadrosunu büyüyük güçlendirmesi beklenen Beşiktaş'ın stoper hedefi belli oldu.

ESPN'in haberine göre, Beşiktaş, yaz döneminde yaptığı transfer teklifinin reddedildiği Internacional forması giyen Brezilyalı stoper Vitao için yeniden girişimlere başladı.

Internacional'in 25 yaşındaki savunmacıyla yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtilirken 10 milyon Euro civarında bir bonservis geliri beklediği de ifade edildi.

Sözleşmesinin 2026 yılının sonunda bitecek olması nedeniyle Internacional ocak ayında Vitao'yu elden çıkarmaya sıcak bakıyor. Aksi takdirde Brezilyalı oyuncu temmuz ayında istediği kulüple ön sözleşme imzalama hakkına sahip olacak.