Beşiktaş yeni hocasıyla anlaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş yeni hocasıyla anlaştı

Beşiktaş'ta uzun süredir devam eden teknik direktör arayışları mutlu sonla noktalandı.

Fernando Santos ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden Beşiktaş yönetimi, yeni sezon için teknik direktör arayışına başlamıştı.

Jose Mourinho, Mauricio Pochettino ve Xavi Hernandez ile temas kuran Siyah-Beyazlı idaeciler, bu isimlerle yüksek maliyetleri nedeniyle anlaşma sağlayamadı.

Bu gelişme üzerine Beşiktaş rotasını daha önce de gündeme gelen Giovanni van Bronckhorst'a çevirdi. Yapılan görüşmelerde Hollandalı hocayla prensip anlaşmasına varıldı.

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49 yaşındaki Giovanni van Bronckhorst ile imza aşamasına gelindiği, aradaki ufak pürüzlerin de giderilmesinin ardından resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.

Son olarak Rangers'ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst, 21 Kasım 2022'den beri boşta. Rangers ile toplam 68 maça çıkan 49 yaşındaki teknik adam, İskoç ekibinde maç başına 2.01 puan ortalaması yakalamıştı.

Giovanni van Bronckhorst, Rangers ile 2021-22 sezonunda İskoçya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı.

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