Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı. Anlaşma sağlandı

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, sezonu 56 puanla 6. sırada tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenen siyah-beyazlılar, kupayı alarak taraftarını sevindirdi.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için play-off oynayacak.

ATLETICO MADRID İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Gelecek sezon Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iddialı bir konuma gelmek isteyen Beşiktaş, bu kapsamda ilk transferini yapmaya çok yakın.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen 33 yaşındaki stoper Gabriel Paulista ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Ayrıca Beşiktaş'ın oyuncuyu ve menajerini İstanbul'a davet ettiği belirtildi.

GABRIEL PAULISTA KİMDİR?

Gabriel Paulista, 26 Kasım 1990 tarihinde Brezilya'da Sao Paolo'da dünyaya geldi.

33 yaşındaki futbolcu, sağ ayağını kullanıyor.

1.85 boyunda ve 72 kilo olan Paulista'nın piyasa değeri 6 milyon 300 bin euro olarak gösteriliyor.

Paulista, bu sezon Atletico Madrid ile La Liga'da 5 maçta süre aldı.

Brezilyalı tecrübeli futbolcu Atletico Madrid dışında kariyerinde Vitoria BA, Villarreal, Arsenal ve Valencia formalarını terletti.