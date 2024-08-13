Beşiktaş yeni transferi açıkladı. Formayı giydi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş yeni transferi açıkladı. Formayı giydi

Beşiktaş, yeni transferi Cher Ndour'u yayınladığı video ile duyurdu.

Beşiktaş, PSG'den 20 yaşındaki İtalyan orta saha Cher Ndour'u kiraladığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Cher Ndour'un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Cher Ndour'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Ndour, sezon sonuna kadar kiralandı.

VİDEO İLE AÇIKLANDI
Beşiktaş, genç yıldızı sosyal medyadan yayınladığı video ile açıkladı.

Ndour, Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş formasını giyerek poz verdi.

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