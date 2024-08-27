Beşiktaş yeni transferi ilan etti: Felix Uduokhai

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Nijerya asıllı 26 yaşındaki Felix Uduokhai, fiziksel özellikleri ve savunma yetenekleriyle geçen sezon dikkat çekti. Augsburg formasıyla Bundesliga'da 33 maça çıkan Uduokhai, rakip filelere 2 gol gönderdi.

7 MİLYONA TRNSFER OLMUŞTU

Felix Uduokhai, Bundesliga'da Augsburg, Wolfsburg ve 1860 Münih formalarıyla toplam 150 maça çıkarken 4 gol attı. Deneyimli futbolcu, geçen sezon Augsburg'da 33 maçta 2922 dakika sahada kalarak Bundesliga'nın en istikrarlı oyuncuları arasında yer aldı. Augsburg, Uduokhai'yi Temmuz 2020'de 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Wolfsburg'dan transfer etmişti.

Başarılı stoper, imza sonrası eski takımı Augsburg'a şu sözlerle veda etti: Augsburg'ta her zaman açık bir iletişim kurduk. Geçen yıl bir sezon daha birlikte kalmaya karar verdikten sonra, haziran ayından bu yana yeni bir meydan okuma arayışında olduğumu kulübe bildirdim. Augsburg'taki zamanım sona erdi ve geriye dönüp baktığımda büyük bir minnettarlık duyuyorum. İsteklerime saygı gösteren ve her zaman herkes için iyi bir çözüm bulmaya çalışan yöneticilere teşekkür ediyorum. Augsburg'a başarılar diliyorum ve kulübü gelecekte yakından takip etmeye devam edeceğim.