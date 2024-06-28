Beşiktaş yıldızıyla sözleşme yeniledi. İmzayı attırdı

Siyah-beyazlılarla Salih Uçan belirsizliği sona erdi.
Uzun süredir sözleşme görüşmeleri yürüten Beşiktaş, mutlu sona ulaştı ve Salih Uçan ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Salih Uçan ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
''2021-22 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla terleten tecrübeli futbolcumuz Salih Uçan’la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır.
Salih Uçan’a yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız.''
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