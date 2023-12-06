Beşiktaş yönetiminde flaş Fenerbahçe kararı. Taraftar bayram yapacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu karşılaşma yeni Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulunun da ilk sınavı olacak.

Başkan Hasan Arat ve yönetimi, Fenerbahçe derbisi ile ilgili flaş bir karar aldı. Bilet fiyatları için normalin altında bir rakam belirlendi.

Derbi için en ucuz biletin 340, en pahalı bilet ise 1.720 TL olması dikkat çekti. Normal maçlarde Beşiktaş'ta en ucuz bilet 440 tl civarındaydı.

İkinci Başkan Hüseyin Yücel imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri, bu akşam saat 20.00'de satışa sunulacaktır.

Başkanımız Sayın Hasan Arat ve yönetim kurulumuzun kararıyla taraftarlarımızın bu konudaki talepleri dikkate alınarak; bu maça özel derbi harici lig müsabakalarının altında bir fiyat politikası belirlenmiştir.

Fenerbahçe maçını taraftarlarımızın yaratacağı eşsiz atmosferde oynayabilmek için sabırsızlanırken; cumartesi günü Büyük Beşiktaş Taraftarı'nın tek bir koltuğu bile boş bırakmayacağına ve maç boyunca coşkusu ve desteğiyle takımımızı ateşleyeceğine inanıyoruz."

Genel Kurul’da yönetim yetkisine layık görüldüğümüz, taraftarımız ve delegelerimizle ortaya çıkan birlik, beraberlik ruhunu, yine kenetlenerek stadyumumuza taşıyoruz.

Başkanımız Hasan Arat liderliğindeki seçim öncesi çalışmalarımızda, her zaman taraftarımızın yanında olacağımız ve taleplerine kulak vereceğimizle ilgili sözlerimiz olmuştu.

Şimdi bu sözümüzü ilk maçımız olan, anlamı çok büyük bir derbi karşılaşmasında tutuyoruz.

Yönetim Kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda, 9 Aralık Cumartesi günü oynayacağımız Fenerbahçe karşılaşmasında, derbi maçlarındaki tarifeyi uygulamayacağız.

Bu derbiye özel olarak taraftarımıza Beşiktaş’ın diğer lig maçlarındaki bilet bedelinden yüzde 20 indirim sağlıyoruz.

Her zaman yanımızda olan büyük taraftarımızın Cumartesi günü Beşiktaşlılık ruhunu ortaya koyacağına ve muhteşem bir atmosfer yaratacağına inancımız tamdır.

Tek koltuğu boş bırakmadan hep birlikte kenetleneceğimiz bu önemli maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz."