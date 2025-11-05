Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 5. haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda Yunanistan ekibi Athinaikos Qualco'ya uzatmada 84-82 yenildi. Dimitris Kaltsas Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 25-20 üstünlükle tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 51-40 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte farkın kapanmasına engel olan Athinaikos Qualco, final periyoduna 70-60 üstünlükle girdi. Beşiktaş BOA, 4. periyotta iyi savunma yaparak oyunu dengeledi. Karşılaşmanın 4. çeyreği, 75-75 eşitlikle sona erdi ve uzatma periyoduna geçildi. Uzatma periyoduna etkili hücum ederek başlayan ev sahibi takım, mücadeleyi 84-82 kazandı. Holly Winterburn, 19 sayıyla takımına galibiyeti getirdi. Beşiktaş BOA'da Amy Okonkwo ve Mariella Fasoula'nın 21'er sayısı, yenilgiyi önleyemedi. Bu sonuçla 4. galibiyetini alan lider Athinaikos Qualco, play-off 1. turunu garantiledi. Üçüncü sıradaki Beşiktaş BOA ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

EMLAK KONUT DEPLASMANDA GALİP

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 5. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Letonya ekibi TTT Riga'yı 70-59 yendi. Rimi Olimpiyat Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-14 önde bitiren konuk takım, ikinci periyotta hücumda etkili olan TTT Riga'ya karşı devre arasına 32-28 geride girdi. İkinci devrede Victoria Macaulay ve Astou Ndour'un skorer performansıyla tekrar üstünlüğü ele alan Emlak Konut, üçüncü çeyreğini 53-42 önde geçtiği mücadeleden 70-59 galip ayrıldı. Emlak Konut'ta Ndour, 21 sayıyla maçın en skoreri oldu. TTT Riga'da Enija Viksne'nin 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonuçla play-off 1. turuna kalmayı garantileyen ikinci sıradaki Emlak Konut, 4. galibiyetini elde etti. Letonya temsilcisi ise bir galibiyetle üçüncü basamakta yer aldı.

ALİAĞA DEPLASMANDA FARK ATTI

Basketbol FIBA Avrupa Kupası C Grubu dördüncü hafta maçında Aliağa Petkimspor, Romanya'nın CSM Corona Brasov ekibini deplasmanda 24 sayı farkla 97-73 mağlup etti.

BURSASPOR EVİNDE KAYBETTİ

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftası C Grubu'nda Bursaspor Basketbol, konuk ettiği İspanya'nın Joventut Badalona takımına 79-68 mağlup oldu.