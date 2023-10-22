Beşiktaş'a Amartey'den kötü haber

Galatasaray- Beşiktaş derbisinin ardından sakatlık geçiren Siyah Beyazlılar'ın oyuncusu Daniel Amartey'in son durumu belli oldu.

Beşiktaş'a Amartey'den kötü haber

Editör: Hamza Özalkuş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildi.

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Daniel Amartey sakatlık yaşadı.

Siyah beyazlılar, tecrübeli oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

İşte açıklama;

-Futbol A Takımımızın dün (21 Ekim 2023) Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ile gerçekleştirdiği müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Daniel Amartey’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Daniel Amartey’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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