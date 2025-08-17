Beşiktaş'a bir sol bek daha! Serie A deviyle kıyasıya rekabet

Yeni sezona beklenen girişi yapamayan Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Sol beke Jurasek'in ardından bir takviye daha yapmak isteyen siyah beyazlıların Manchester United forması giyen Tyrell Malacia'yı gündemine aldığı öğrenildi.

ROMA İLE KARŞI KARŞIYA

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Serie A ekibi Roma da Malacia için İngiliz kulübüyle temas haline. Sancho'yu kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdüren Roma'nın Hollandalı sol bekin de şartlarını sorduğu belirtildi. 26 yaşındaki oyuncunun da Roma'ya sıcak baktığı belirtildi.

Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Malacia, geçen sezon 21 maça çıktı ve skor katkısı veremedi.