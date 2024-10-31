Beşiktaş'a derbi sonrası büyük moral! 3 isim de geri dönüyor

Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Fanatik'te yer alan habere göre sol uyluk adalesindeki sakatlığı atlatan Rashica, cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçı ile sahalara geri dönüyor.
Kosovalı futbolcunun dışında Beşiktaş'a bir güzel haber de Mert Günok'tan geldi.
Deneyimli eldivenin de sakatlığını atlattığı ve Kasımpaşa maçında görev alabileceği belirtildi.
Yokluğunu Beşiktaş'ın fazlasıyla hissettiği Gabriel Paulista da sakatlığını atlattı.
Brezilyalı stoper de Kasımpaşa maçında forma giyebilecek.