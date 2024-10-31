Beşiktaş'a derbi sonrası büyük moral! 3 isim de geri dönüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'a derbi sonrası büyük moral! 3 isim de geri dönüyor

Galatasaray'a 2-1 yenileren moral puan kaybı dışında moral kaybı da yaşayan Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşandı. Siyah-beyazlılara sakatlıkları bulunan 3 futbolcusundan müjdeli haber geldi.

Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, sahalara dönmeye hazırlanıyor.

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Fanatik'te yer alan habere göre sol uyluk adalesindeki sakatlığı atlatan Rashica, cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçı ile sahalara geri dönüyor.

Kosovalı futbolcunun dışında Beşiktaş'a bir güzel haber de Mert Günok'tan geldi.

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Deneyimli eldivenin de sakatlığını atlattığı ve Kasımpaşa maçında görev alabileceği belirtildi.

Yokluğunu Beşiktaş'ın fazlasıyla hissettiği Gabriel Paulista da sakatlığını atlattı.

Brezilyalı stoper de Kasımpaşa maçında forma giyebilecek.

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