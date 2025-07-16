Beşiktaş'a dev teklif yolda! Premier Lig ekibi Gedson Fernandes'i istiyor

Beşiktaş'ta geçirdiği başarılı sezonun ardından Gedson Fernandes'in adı bir kez daha Avrupa'nın 5 büyük ligine transfer iddialarıyla gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz sezon toplam 49 maçta forma giyerek istikrarlı bir form grafiği yakalayan Fernandes aynı zamanda takımın 15 golüne de doğrudan (12 gol, 3 asist) katkı sağladı.

Birçok Avrupa kulübünün ilgilendiği Portekizli yıldız oyuncuya son olarak Premier Lig'den de ciddi bir talip çıktı.

Gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Portekizli çalıştırıcı Nuno Espirito Santo ile sözleşme yenileyen Nottingham Forest, Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak istiyor.

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun yüzde 50 haklarını elinde bulunduran Beşiktaş ancak yüksek bir bonservis bedeli karşılığında bu transfere sıcak bakabilir.

Önümüzdeki günlerde siyah beyazlı kulüp Gedson Fernandes için ciddi bir teklif alabilir.