Beşiktaş'a forvet takviyesi. Transfer resmen açıklandı

Kaynak: AA
Beşiktaş'a forvet takviyesi. Transfer resmen açıklandı
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Pelin Gülçelik'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, 2002 doğumlu forvet oyuncusu Pelin Gülçelik'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Pelin Gülçelik, geçtiğimiz sezon BOTAŞ forması ile ligde çıktığı 18 maçta; 12.5 dakika, 2.7 sayı, 0.9 ribaund ve 0.8 asist ortalamaları ile oynadı.

Siyah-Beyazlı kulüpten şu açıklama yapıldı:

"2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş BOA Takımımız, Pelin Gülçelik'i kadrosuna kattı. Oyuncu, altyapısında yetiştiği BOTAŞ Kulübünde kariyerine başladı ve kulübümüze imza atana kadar formasını giydi. Genç oyuncu geçtiğimiz şubat ayında FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde mücadele eden A Kadın Milli Takımımızın İstanbul'daki kampına da davet edilmişti."

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