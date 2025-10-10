Beşiktaş'ın Malili santrforu El Bilal Toure'nin sakatlandığı açıklandı.

Siyah beyazlı takımdan yapılan açıklamada, Toure'nin arka adalesinde kanama tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Toure’nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir" denildi.

Milli takıma gerekli bildirimin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yapılan değerlendirmenin ardından Mali milli takım yetkilileri bilgilendirilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce İstanbul'da sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

El Bilal Toure siyah beyazlı forma ile Süper Lig 5 maçta forma giydi. Bu maçların 4'ünde 90 dakika görev yapan Toure, 1 gole imza attı.

Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuyu, sezon başında İtalya'nın Atalanta takımından kiralık olarak transfer edilmişti.