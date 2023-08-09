Beşiktaş'a Muleka için 3.5 milyon Euro

Fransa Ligue 1'in yeni ekiplerinden FC Metz, Jackson Muleka için Beşiktaş'la temasa geçti.

Beşiktaş'a Muleka için 3.5 milyon Euro

Editör: Ufuk Cingöz

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz, Jackson Muleka için Beşiktaş'a teklif yaptı.

Metz, 23 yaşındaki Demotratik Kongolu santrfor için Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunurken satın alma opsiyonu olarak da 4 milyon euro önerdi.

Fransız basını transfer görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı.

Kasımpaşa'da geçirdiği 6 aylık kiralık dönemde 14 maçta 12 gol - 5 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Jackson Muleka, ertesi sezonun başında Beşiktaş tarafından 3 milyon 350 bin Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığında transfer edilmişti.

Beşiktaş'taki ilk sezonunda 32 resmi maçta görev yapan Muleka, sahada kaldığı 1422 dakikaya 6 gol - 1 asist sığdırmıştı.

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