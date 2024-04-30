Valilikten vatandaşlara yağış uyarısı

Düzce Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verileri doğrultusunda kentte yarın beklenen gök gürültülü sağanak yağış için vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yapılan uyarıda Batı Karadeniz’de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Düzce civarlarında gece saatlerinden itibaren, Zonguldak Karabük Bartın çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak yağacağı tahmin ediliyor.

Bu yağış karşısında ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlara karşın vatandaşlar uyarıldı.