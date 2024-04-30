Valilikten vatandaşlara yağış uyarısı

Kaynak: İHA
Valilikten vatandaşlara yağış uyarısı
Düzce Valiliği, vatandaşlar için gök gürültülü sağanak yağış uyarı yapıldı

Düzce Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verileri doğrultusunda kentte yarın beklenen gök gürültülü sağanak yağış için vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yapılan uyarıda Batı Karadeniz’de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Düzce civarlarında gece saatlerinden itibaren, Zonguldak Karabük Bartın çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak yağacağı tahmin ediliyor.

Bu yağış karşısında ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlara karşın vatandaşlar uyarıldı.

aw193882-01.jpg

Son Haberler
Aşırı sıcaklar 10 can aldı Dünya
Aşırı sıcaklar 10 can aldı
Biberin fiyatı fırladı! Kimse yanına yaklaşamıyor Gündem
Biberin fiyatı fırladı! Kimse yanına yaklaşamıyor
Haşhaş helvasına coğrafi işaret Gündem
Haşhaş helvasına coğrafi işaret
Koton halka arz oluyor Ekonomi
Koton halka arz oluyor
Çaldığı bisiklet bakın kimin çıktı. Hırsız baltayı taşa vurdu Yerel Haberler
Çaldığı bisiklet bakın kimin çıktı. Hırsız baltayı taşa vurdu
Fenerbahçeli yıldız kaldıramadı Spor
Fenerbahçeli yıldız kaldıramadı
Anneanneye yapılan deprem şakası tepki çekti Video
Anneanneye yapılan deprem şakası tepki çekti