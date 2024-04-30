Filtreli haliyle gerçek hali arasındaki fark görenleri şaşırttı

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar genellikle kullanılan filtreler nedeniyle kişilerin daha mükemmel ve kusursuz görünmelerini sağlar. Ancak bir kullanıcının, sosyal medyada paylaştığı video kısa sürede diğer kullanıcıların dikkatini çekti. Sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafında filtreli halini gösteren kadının, gerçek hayattaki görünümü arasındaki farklılık kısa sürede viral oldu.

Bu paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını güzellik standartları ve gerçeklik konusunda düşünmeye yönlendirdi. Kadının cesur paylaşımı, sosyal medyada geniş bir tartışma ve farkındalık yarattı.