Beşiktaş'a şok ceza. CAS'tan kara haber geldi

Bir yandan takımda düşünülmeyen oyuncular ile yollarını ayırmaya çalışan, ancak bunda başarılı olamayan Beşiktaş'a bir darbe de Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) geldi.

Siyah-Beyazlı kulüp, eski teknik direktör Valerien Ismael ve takımdan ayrılan Ghezzal'ın menajer komisyonlarını ödemediği gerekçesiyle 1.4 milyon Euro ceza aldı.

Resmi açıklamayı Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul yaptı. Şakul, "Valerien Ismael ve Ghezzal'ın menajer komisyon ödemelerinden 1.4 milyon euro geldi. Biz yeni sezon için mücadele verirken geçmişten böyle bir ceza gelmesi bizi üzüyor" diye konuştu.

Takımdan ayrılması istenen Amertey ve Alex Oxlade Chamberlain için de konuşan Şakul, "Daniel Amartey için şu ana kadar 7 yazılı teklif geldi. Al-Shabab ile anlaştık. Oyuncu buradan kazanacağının fazlasını kazanacaktı. Tamam dedi, uçak biletini aldık vazgeçti. Neden diye sorduk "Ben Dubai'de oynamak istemiyorum" dedi. En son Eyüpspor ile görüştük fakat oyuncu bugün bunu da kabul etmedi. En son 1 yıl alacaklarını verelim dedik. Tamam dedi fakat az önce vazgeçtim diye mesaj attı. Ben Ocakta gitmek istiyorum dedi" ifadesini kullandı.

Şakul, "İlk gidecek isimdi Alex Oxlade-Chamberlain. Alex kendisine bir kulüp bulacağını düşünüyordu. Bize bir fiyat verdi. Öderseniz giderim dedi. Fakat bugün o da vazgeçti. 'Transfer sezonu kapandı. Ocakta gitmek istiyorum' dedi. Türkiye'de kendisine kulüp bulduk. Kampa gelmemesi Giovanni van Bronckhorst'un kararıydı. Brad Friedel'ın görev tanımı sadece futbolcu satışı değil. Scouting konusu, geleceğe yatırım birçok konuyu kapsıyor. Problem yaşadığımız isimlere en az 4-5 teklif getirdi. O teklifi getirdi oyuncular gitmiyor. Biz yönetim olarak kendisinden memnunuz. Kontratlar normaldi de biz mi satamadık? Fakat bütün sene eleştirilen bütün oyunculara yeteri kadar teklif getirildi."