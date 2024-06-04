Beşiktaş'a ya Fatih Terim ya Sarri

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'a ya Fatih Terim ya Sarri

Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği sürerken, Fatih Terim ya da Maurizzio Sarri'den birisinin teknik direktörlük koltuğuna oturmasının beklendiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta gündem teknik direktör.

Yönetim Kurulu toplantısında teknik direktör konusu konuşuldu.

Siyah-beyazlıların gündeminde iki isim yer alıyor.

Bu iki isim Fatih Terim ile Maurizzio Sarri.

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HÜSEYİN YÜCEL'İN GÖNLÜNDEKİ İSİM SARRI
Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel'in, İtalyan teknik adam üzerinde durduğu ifade edilirken, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Fatih Terim üzerinde ısrarcı olduğu kaydedildi.

Arat'ın, Fatih Terim'in Türkiye Ligi'ni bilmesinden dolayı Beşiktaş'ın başına geçmesini istediği aktarıldı.

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SERGEN YALÇIN VE NURİ ŞAHİN SESLERİ
Fatih Terim'e Galatasaraylı olduğu için, Sarri'ye ise Türkiye Ligi'ni tanımadığı için karşı çıkan yöneticilerden bazıları Sergen Yalçın'ı istediği, bazılarının ise Sergen Yalçın'ın olmaması durumunda

Nuri Şahin'in olmasını istediği vurgulandı.

Diğerleri ise Beşiktaş'ı bilen Slaven Bilic ismi üzerinde durulmasını istedi.

Çok fazla ismin geçtiği toplantıdan nasıl bir karar çıkacağı ise merak konusu oldu.

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