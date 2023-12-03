Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul Beşiktaş Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 1

Fotoğraflar: Adem Kabayel / YENİÇAĞ

Beşiktaş'ta 35. başkanın seçileceği olağanüstü seçimli genel kurul başladı

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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 2

BJK Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede kongre üyelerinin oy kullanabilmesi için 21 sandık kuruldu. Genel kurulda 21 bin 219 üye oy kullanabilecek.

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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 3

Olağanüstü kongrede Hasan Arat ile Serdal Adalı, başkanlık yarışı verecek.

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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 4

Genel kurul üyeleri Hasan Arat için turuncu, Serdal Adalı için de beyaz renkteki oy pusulalarını kullanacak.

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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 5
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 6
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 7
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 8
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 9
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 10
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 11
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 12
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 13
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 14
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 15
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 16
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 17
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 18
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 19
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 20
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 21
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 22
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 23
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 24
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 25
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 26
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 27
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 28
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Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar 29
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