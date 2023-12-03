Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul Beşiktaş Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.
Fotoğraflar: Adem Kabayel / YENİÇAĞ
Beşiktaş'ta 35. başkanın seçileceği olağanüstü seçimli genel kurul başladı
BJK Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede kongre üyelerinin oy kullanabilmesi için 21 sandık kuruldu. Genel kurulda 21 bin 219 üye oy kullanabilecek.
Olağanüstü kongrede Hasan Arat ile Serdal Adalı, başkanlık yarışı verecek.
Genel kurul üyeleri Hasan Arat için turuncu, Serdal Adalı için de beyaz renkteki oy pusulalarını kullanacak.