Beşiktaş kongre üyelerinden genel kurula yoğun ilgi. Oy vermek için dışarıya kadar taştılar

21 bin 219 üyenin oy kullanabileceği olağanüstü seçimli genel kurula üyeler yoğun ilgi gösterdi.

Aytunç Akın KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş kongre üyelerinden genel kurula yoğun ilgi. Oy vermek için dışarıya kadar taştılar

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın başkanlık için yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurul başladı.

İstiklal Marşı ile açılan kongrede de iki başkan adayı konuşmalarını yaptı ve oy kullanma işlemlerine geçildi.

BJK Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede kongre üyelerinin oy kullanabilmesi için 21 sandık kuruldu. Genel kurulda 21 bin 219 üye oy kullanabilecek.

Kongre üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seçimde üyeler oy verme işlemini tamamlamak için dışarıya kadar taştı.

whatsapp-image-2023-12-03-at-12-47-16.jpeg

İlgili Haberler
Beşiktaş'ın 35. başkanı belli oluyor. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? Genel kuruldan en güzel fotoğraflar
Beşiktaş kongre üyelerinden her iki tarafa da yoğun ilgi
Beşiktaş kongre üyelerinden her iki tarafa da yoğun ilgi
Hasan Arat'tan Genel Kurula değişim çağrısı: Futbolu artık Beşiktaşlılar yönetecek
Beşiktaş'ta oylama başladı. Serdal Adalı mı Hasan Arat mı?
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Son Haberler
Beşiktaş kongresinin kazananını Gürel Yurttaş açıkladı. Hasan Arat mı Serdal Adalı mı? Spor
Beşiktaş kongresinin kazananını Gürel Yurttaş açıkladı. Hasan Arat mı Serdal Adalı mı?
Köpekler ilçe merkezine inen ayıya hayatı dar etti Gündem
Köpekler ilçe merkezine inen ayıya hayatı dar etti
Ekonomimiz dünya liginde kaçıncı sırada? - Selim KADIOĞLU Konuk Kalem
Ekonomimiz dünya liginde kaçıncı sırada? - Selim KADIOĞLU
Altın Kelebek bakalım kimlerin omuzuna konacak. Yıldızlar kırmızı halıya çıkmaya hazır Magazin
Altın Kelebek bakalım kimlerin omuzuna konacak. Yıldızlar kırmızı halıya çıkmaya hazır
Jandarma'dan ruhsatsız silah operasyonu Gündem
Jandarma'dan ruhsatsız silah operasyonu
Trabzonspor Erce Kardeşler için Hatayspor ile anlaştı Spor
Trabzonspor Erce Kardeşler için Hatayspor ile anlaştı