Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı ilk 11'i belli oldu. Fernando Santos'tan sürpriz karar

Trendyol Süper Lig’in 22.haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak
Saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi iki ekibinde yeni teknik adamları Fernando Santos ve Hikmet Karaman ilk 11’lerini belirledi.
Beşiktaş, "Mert, Svensson, Necip, Zaynutdinov, Umut, Demir Ege, Gedson, Tayfur, Rashica, Semih, Cenk"
Adana Demirspor, "Mahammadaliyev, İsmail, Semih, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Michut, Emre Akbaba, Akintola, Nourani, Yusuf"
Güncelleme:
İlgili Haberler