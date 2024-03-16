Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. Fernando Santos'tan sürpriz tercih

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak, Burak Pakkan'ın yönetecek.
Siyah-Beyazlı ekip ligde oynadığı son 2 maçta Galatasaray ve Gaziantep FK'ye yenilerek üçüncülük yarışında Trabzonspor'un gerisine düştü.
14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi sonucunda 46 puan toplayan Beşiktaş, puan cetvelinin 4. sırasında yer alıyor.
Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor'un ise 29 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik, 9 mağlubiyetle 38'ı bulunuyor.
11'ler belli oldu
Beşiktaş: Mert, Svensson, Worrall, Colley, Serkan Emrecan Terzi, Gedson, Amartey, Rashica, Muçi, Cenk, Semih.
Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Erdoğan, Kaluzinski, Streek, Safuri, Saric, Larsson, Buksa.