Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. Fernando Santos'tan sürpriz tercih

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Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. Fernando Santos'tan sürpriz tercih
Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın takımı Antalyaspor'u konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak, Burak Pakkan'ın yönetecek.

Siyah-Beyazlı ekip ligde oynadığı son 2 maçta Galatasaray ve Gaziantep FK'ye yenilerek üçüncülük yarışında Trabzonspor'un gerisine düştü.

14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi sonucunda 46 puan toplayan Beşiktaş, puan cetvelinin 4. sırasında yer alıyor.

Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor'un ise 29 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik, 9 mağlubiyetle 38'ı bulunuyor.

11'ler belli oldu

Beşiktaş: Mert, Svensson, Worrall, Colley, Serkan Emrecan Terzi, Gedson, Amartey, Rashica, Muçi, Cenk, Semih.

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Erdoğan, Kaluzinski, Streek, Safuri, Saric, Larsson, Buksa.

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