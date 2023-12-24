Beşiktaş'ın başında kim olacak? Rakip Hatayspor

Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarında hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, ligde son maçında Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Süper Lig'de 16 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 26 puanla 5. sırada yer alıyor. Hatayspor ise 19 puanla 11. basamakta bulunuyor.
SERDAR TOPRAKTEPE BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA SAHAYA ÇIKACAK
Alanyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta altyapı antrenörlerinden Serdar Topraktepe siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak.
Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'la çalışan siyah-beyazlı ekipte Serdar Topraktepe kulübede görev yapan 4. teknik adam olacak.
Beşiktaş'ta tedavileri süren Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın oynayıp oynamayacağına maç günü yapılacak değerlendirmeden sonra karar verilecek.
BEŞ OYUNCU SINIRDA
Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.