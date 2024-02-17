Beşiktaş'ın bu hamlesi çok konuşulur. Dünyanın en çok izlenen maçı İnönü'de oynanacak

Kaynak: Fotospor
Beşiktaş'ın bu hamlesi çok konuşulur. Dünyanın en çok izlenen maçı İnönü'de oynanacak
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Amerikan Futbol Ligi'nden bir maçı İnönü'de oynatmak istiyor.

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın hedefleri ortaya çıktı.

Arat'ın ilk hedefinin gelecek sezon Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamak olduğu belirtildi.

Bir sonraki hedefinin ise 2025 ortasında yapılacak seçimlerde yeniden aday olmak olduğu aktarıldı.

Arat'ın uzun süreli projelerinden birisi de İnönü Stadı'nı aktif şekilde kullanmak.

Sezonun bitmesiyle birlikte stadyum konserleri başlayacak.

Çok önemli 3 konserin olacağı belirtildi.

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EN FAZLA REKLAM GETİREN SPOR
Hasan Arat ise ilerleyen dönemlerde dünyanın en fazla reklamı geliri getiren sporu olan Amerikan Futbol Ligi'nden (NFL) bir karşılaşmayı İnönü Stadı'nda oynatmak istiyor.

Yıllarca Milli Olimpiyat Komitesi'nde görev alan Hasan Arat futbol dışındaki diğer spor dallarıyla ilgili de pek çok hamle yapmayı planlıyor.

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