Beşiktaş'ın Dinamo Kiev 11'i belli oldu. Şenol Güneş: Onunla rakip olmayı kimse istemez

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off ilk maçında Dinamo Kiev’e Bükreş’te konuk olacak. Teknik direktör Şenol Güneş sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev 11'i belli oldu. Şenol Güneş: Onunla rakip olmayı kimse istemez

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play off turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev’le karşılaşaçak.

Maç, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Romanya’nın başkenti Bükreş’teki Giuleşti Stadı’nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Darren England yönetecek.

Teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında "Rakibimizin gücünü biliyoruz. Onlar da bizi tanıyorlar. Lucescu, Türk futbolunu biliyor. Tecrübeli ve değerli bir futbol adamı. Onunla rakip olmayı kimse istemez. Dinamo Kiev'in tecrübeli oyuncu sayısı az ama etkili oyuncuları var. Genç ve dinamik bir takım. İki maçın da zor geçeceğini düşünüyorum. Turu geçmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Güneş'in ilk 11'ini de belirlediği belirtildi. Siyah beyazlı takımın sahaya şu kadrosuyla çıkması bekleniyor:

Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Onur, Amir, Salih, Gedson, Muleka, Aboubakar.

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