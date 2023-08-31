Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı 11'i belli oldu. Şenol Güneş'ten Onana ve Rebic kararı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play Off rövanş maçında bu akşam Dinamo Kiev'le karşılaşacak. Teknik direktör Şenol Güneş sahaya süreceği 11'i belirledi.

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı 11'i belli oldu. Şenol Güneş'ten Onana ve Rebic kararı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play Off rövanş maçında bu akşam Beşiktaş Stadı'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek.

Siyah beyazlı takım deplasmandaki maçı 3-2 kazanmıştı. Temsilcimize gruplara kalması için beraberlik bile yetecek.

Teknik direktör Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde dün yapılan basın toplantısında konuşan Güneş, "Gruplara kalmak için ikinci maçımızı oynayacağız. İlk maçta aldığımız avantajlı bir skorla sahaya çıkıyoruz. Umarım kendi sahamızda kazanarak turu geçeceğiz. Oyuncular da geçen maçtan bu yana o düşünce içindeler. İyi çalıştılar, yarın çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz." diye konuştu.

Dinamo Kiev'in hafife alınmayacak bir takım olduğunu söyleyen Güneş, "Lucescu bizi tanıyan tecrübeli bir hoca. Rakibimiz, Ukrayna Milli Takımı'nın iskeletini oluşturan iyi bir takım. Artıları, eksileri var. Bizim sonuç almamız onları küçültmez. Ciddiye alınacak güçlü bir rakip. Zor maç olacaktır. Oradaki de zor maçtı. Goller attık, goller yedik. İhmale gelmeyen ciddi, dikkatli, akıllı, koşan, rakibe oynatmayan ve kendisi oynayan bir takım olarak sahaya çıkmak durumundayız. Kazanarak turu geçmek istiyoruz. Ofansif defansif her şeyi iyi yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı bulunan Arthur Masuaku ve Daniel Amartey'in durumu ile ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Elimizdeki oyunculardan maça göre 11 çıkarmaya çalışıyoruz. Sezon başından beri bizimle çalışan, fiziksel olarak belli bir aşama kaydeden, oyun anlayışını benimseyen oyuncuların ön planda olduğu bir dönem geçirmeye çalıştık. Mevcutlar içinden de katılım yapmaya çalıştık. Önümüzde 2 maç var. Şu aşamada mümkün olduğunca hazır oyuncularla devam etmek istiyoruz. Amartey ve Masuaku yok. O mevkiler için sıkıntımız olacaktır ama orada oynayan arkadaşlar var. Takım içinde bulunan arkadaşlar birbirini aratmadan iyi niyetle elinden gelen gayreti gösteriyor. Önemli olan aldıkları görevi yerine getirmeleri. Görev alacak arkadaşlar ellerinden gelenin en iyisini yapacaktır." şeklinde konuştu.

Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen ekrana gelecek. Maçın hakemi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro.

Güneş'in sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Mert, Roiser, Necip, Colley, Onana, Rashica, Salih, Amir, Gedson, Rebic, Aboubakar.

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