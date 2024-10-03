Beşiktaş’ın Eintracht Frankfurt karşısındaki ilk 11’i belli oldu

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak müsabakayı John Beaton yönetecek.
İki takım, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya geliyor.. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı takım, Eintracht Frankfurt'a üstünlük kurmak istiyor.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rashica, Muci, Rafa, Immobile.
STAT: Tüpraş Stadı
SAAT: 22.00
HAKEM: John Beaton
YAYIN: TRT 1