Beşiktaş'ın eski hocası Amatör Lig ekibi ile anlaştı

Kaynak: Ajansspor
Beşiktaş'ın eski hocası Amatör Lig ekibi ile anlaştı
Sergen Yalçın'ın gidişi sonrası bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Önder Karaveli Amatör Lig'e gidiyor.

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın istifası sonrası geçici olarak a takımın başına geçen Önder Karaveli bir süre sonra takımdan ayrılmış ve yerine Valerien Ismael gelmişti.

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Siyah-beyazlılardan ayrılığı sonrası TFF 1.Lig'de Adanaspor ve 2.Lig ekibi 68 Aksaray Belediyespor'u çalıştıran Karaveli’nin sıradaki durağı belli oldu.

49 yaşındaki teknik adam BAL’da şampiyonluk mücadelesi veren Eskişehirspor ile anlaşmaya vardı.

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Bir dönem Süper Lig’de fırtınalar estiren Eskişehirspor Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta çıktığı 19 maçta 45 puan toplayarak 2. Sırada yer alıyor.

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