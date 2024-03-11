Beşiktaş'ın eski hocası Amatör Lig ekibi ile anlaştı

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın istifası sonrası geçici olarak a takımın başına geçen Önder Karaveli bir süre sonra takımdan ayrılmış ve yerine Valerien Ismael gelmişti.
Siyah-beyazlılardan ayrılığı sonrası TFF 1.Lig'de Adanaspor ve 2.Lig ekibi 68 Aksaray Belediyespor'u çalıştıran Karaveli’nin sıradaki durağı belli oldu.
49 yaşındaki teknik adam BAL’da şampiyonluk mücadelesi veren Eskişehirspor ile anlaşmaya vardı.
Bir dönem Süper Lig’de fırtınalar estiren Eskişehirspor Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta çıktığı 19 maçta 45 puan toplayarak 2. Sırada yer alıyor.
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