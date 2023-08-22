Beşiktaş'ın gözü Talisca'da. Brezilyalı yıldızın geleceği onun elinde

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'a resmi teklifini ilettiği belirtildi. Suudi kulübü, Brezilyalı yıldız ile ilgili son kararı takımın teknik direktör Lusi Castro'ya bıraktığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın gözü Talisca'da. Brezilyalı yıldızın geleceği onun elinde

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği eski futbolcusu Anderson Talisca'nın transferinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan'dan Akhbaar24'ün haberine göre; Beşiktaş, Al Nassr'a Talisca'nın bonservisinin satın alınmasını içeren resmi bir teklif iletti.

Suudi kulübünün yönetiminin bu teklife yanıt vermediği ve son kararı teknik direktör Luis Castro'ya bıraktığı belirtildi.

Yanıt vermek için süre isteyen Castro'nun ise Talisca'nın alternatifinin bulunmadan transfere onay vermesinin zor olduğu ileri sürüldü.

Haberin devamında ise Al Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Brezilyalı yıldızın, kulübünde 9 milyon dolar yıllık ücret aldığı ve bu rakamın sponsorlarla 15 milyon doları bulduğu hatırlatıldı.

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