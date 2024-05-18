Beşiktaş'ın Hatayspor maçı ilk 11'i belli oldu. Serdar Topraktepe'den dev rotasyon

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın Hatayspor maçı ilk 11'i belli oldu. Serdar Topraktepe'den dev rotasyon
Beşiktaş sahasında Hatayspor ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig’in 37. Haftasında Avrupa için mücadele veren Beşiktaş sahasında kümede kalmaya çalışan Hatayspor ile kozlarını paylaşacak.

Saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda başlayacak kritik mücadele öncesi Beşiktaş'ın ilk 11’i açıklandı.

Karşılaşma öncesinde Mert Necip, Salih, Muçi gibi isimlere ver vermesi beklenen Serdar Topraktepe büyük rotasyon yaptı.

BEŞİKTAŞ

Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Demir Ege, Rashica, Chamberlain, Semih, Cenk.

HATAYSPOR

Bekaj, Kamil Ahmet, Burak, Kilama, Cemali, Massanga, Dele-Bashiru, Boudjeema, Fernandes, Rui Pedro, Strandberg.

Aynı saatte Avrupa yarışını doğrudan ilgilendiren bir diğer mücadele olan Başakşehir-Trabzonspor maçında da ilk 11'ler açıklandı

BAŞAKŞEHİR

Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Ömer Ali, Onur, Deniz, Kemen, Berkay, Davidson, Piatek

TRABZONSPOR

Uğurcan, Eren, Denswil, Mendy, Meunier, Umut Güneş, Berat, Bardhi, Fountas, Visca, Onuachu

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