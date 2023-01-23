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Şenol Güneş'i çileden çıkaran olay. Küplere bindi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçından sonra çok sert konuştu

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 06:02
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Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş Kayseri'de çok kızdı

Şenol Güneş'i çileden çıkaran olay. Küplere bindi
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayseri'de 2-0 kazanmalarına rağmen adeta küplere bindi.

Maçın son anlarında kırmızı kart gören Rosier'e soyunma odasında çıkışan Güneş, daha sonra da sert bir açıklama yaptı.

Güneş, şunları söyledi:

- 2-0 kazandık ama 3 oyuncu kaybettik. 3-2 mağlup olduk gibi geliyor bana. Oyuncunun itirazı, yanlış bir hareketi varsa ona katılırım ama oyuncuyu o duruma düşüren pozisyona da bakmak lazım. Bir yanlışlık var bir yerde. 

- Hakem 20 faul bize veriyor, 10 onlara. Tam tersi olması lazım. Verilmeyen fauller var. Bize verilen nasıl fauller? Kartlara baktığımda aynı. Yani kuralları böyle birbirine geçirirsen, insanları birbirine sokarsınız. 

- Yani bu maç için kazanmayla ilgili ve kaybetmeyle ilgili değil. Bunlar olacak şey de değil. Mesela güzel bir şey oldu. Kayserispor'un seyircisi geldi. Hakikaten iyi bir taraftarı vardı bugün maçta. O da demek ki takımına güveniyor. Beşiktaş'ın da büyüklüğünü kabul ediyor, izlemeye geliyor. Yani bir maçta üç tane oyuncu kaybetmek kolay bir şey değil.

Şenol Güneş, Josef de Souza'nın durumuyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

- Josef, bir maç oynuyor, bir maç yok. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Oynadığı zaman iyi oynuyoruz. Oyun formatımızda önemli bir oyuncu ama şu anda yok görünüyor. Ne kadar süre oldu bilmiyorum bakacağız, takip edeceğiz. 

- Geldiğimden beri bir takım oluşturmaya çalışırken sakat, hastalar, işte milli takıma gidip gelip oynayıp oynayamayanlar hep takım oluşturmak. Geriden geliyoruz. O yüzden sıkıntılarımız var. Hala zor dönemdeyiz. 

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